200 Yıllık Tarihi Konağında Yangın: Küle Döndü

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(SAFRANBOLU) - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünde bulunan yaklaşık 200 yaşındaki tarihi konak çıkan yangında küle döndü.

Olay Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı tarihi Yörük köyünde meydana geldi. Şakir Özküçük'e ait yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale etti.

Alevlerin tüm konağı sardığı olayda, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. İki katlı tarihi konak yangın sonucunda küle döndü. Olay anında konakta kimsenin bulunmadığı belirtildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarihi konağın yok olması, bölgede derin üzüntüye neden oldu.