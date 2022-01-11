2021 yılında 53 bin 47 adet ağaç ve çalı dikildi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için 2021 yılında dur durak bilmeden çalışmalara devam etti.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanlarıyla 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılı içinde 5 yeni parkı hizmete alırken, 7 parkın bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları ile Eyüpsultan'da her mevsim bir renk cümbüşü yaşattı. 2021 yılı içinde 53.047 adet ağaç ve çalı dikimi, 1.323.861 metrekare mevsimlik dikim yapıldı.

Parklarda oturma ve oyun grupları, basketbol ve halı saha, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin de bulunduğu birçok çalışma gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, sahada 1.850.950 metrekare alanda çim biçimi, 1.649.880 metrekare alanda ot biçimi, 33.044,04 metrekare alanda çalı budama, 1416 adet ağaç budama, 13.536 metrekare alanda çim serimi işlemi yaptı.

Vatandaşların daha sağlıklı ve nezih ortamlarda rahat bir şekilde vakit geçirmeleri için yaz kış demeden çalışan ekipler 2021 yılı içinde 25.535 ton arazözle sulama, 18.360 kg gübreleme, 2.721 adet ilaçlama, 783.38 metreküp hazır beton dökümü, 6.973,7 metre bordür döşeme, 1.059,05 metrekare alanda parke taşı ve 15.076 adet şev taşı döşeme çalışması yaptı. - İSTANBUL