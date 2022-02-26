2021 yılında boşanma rekoru kırıldı - Son Dakika
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2021 yılında boşanma rekoru kırıldı

26.02.2022 00:57
2021 yılında boşanma rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Sivas'ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 19 bin 874 olarak açıklandı. 2017'de 4 bin 163 çiftin evlendiği Sivas'ta 2018'de 4 bin 134, 2019'da 4 bin 36, 2020'de 3 bin 503, 2021'de ise 4 bin 38 çift dünya evine girdi. Kentte; 2021 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 27,7 iken kadınlarda 25 olarak açıklandı.

En fazla boşanma 2021'de oldu

Sivas'ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı ise 4 bin 140 olarak açıklandı. Boşanma vakalarının 627'si 2017 yılında, 775'i 2018 yılında, 871'i 2019 yılında, 795'i 2020 yılında, bin 72'si ise 2021 yılında meydana geldi.

Evlilik süresine göre boşanma istatistiklerine göre 2021 yılında bin 72 çiftin boşandığı Sivas'ta 33 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 87 evlilik 1 yıl, 70 evlilik 2 yıl, 69 evlilik 3 yıl, 68 evlilik 4 yıl, 49 evlilik 5 yıl, 230 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 171 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 295 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı. - SİVAS

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2021 yılında boşanma rekoru kırıldı 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Boşanma, Evlilik, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı - Son Dakika


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