2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapıldı

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ziyaretine gelen misafirlerine 2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yaparak Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti.

Bilecik Meteoroloji Müdürü Bilal Semiz ve İl Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Ozan Bakkal, Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapan İl Müdürü Demirel, ziyaret sonrası misafirlere Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti. Ziyaretin ardından İl Müdürü Demirel ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK