Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin konaklayacağı Düzce'de ki yurtlarda son kontrollerin yapılmasına başlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtların kazan dairelerinde ki cihazların periyodik bakımları yapıldı. Öte yandan yurtların elektrik hatları, kanalizasyon hatları gibi çeşitli bakımlarında da yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler il genelinde bulunan yurtların bakımlarını öğrenciler gelmeden tamamlayarak, kullanıma hazır hale getirecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yurtların son bakımları yapılıyor - Son Dakika

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