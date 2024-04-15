Şehitkamil Belediye Meclisi\'nde 2023 yılı faaliyet raporu reddedildi

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Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Dönemi Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve yapılan oylama sonrası reddedildi.

Meclis Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz başkanlığında başladı. Yapılan yoklamanın ardından 2023 yılı faaliyet raporu görüşüleceği için yasa gereği Meclis'e, Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen başkanlık yaptı. 2023 yılı faaliyet raporu ile ilgili 13 kabul, 29 ret oy kullanıldı ve reddedildi.

2023 yılı faaliyet raporu görüşülmesi sonrası Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, tekrar Meclis Başkanlığı görevini yerine getirdi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığı için Başkan Avukat Umut Yılmaz, bir dahaki meclis toplantı tarihi olan 2 Mayıs 2024 tarihini duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP