2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, 2024-2025 adli yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için daha fazla çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

02.09.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 adli yılı açılışı törenin de konuşan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, "Dünyanın neresinde olursa olsun adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için hepimizin daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Sakarya BAM'ın toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Adalet kavramının insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen kadim bir değer olduğunu aktardı. Koçer, "Adaletin toplumların ayakta kalmasının en önemli unsuru olduğunu bilerek yeni dönemde de hukukun üstünlüğüne olan inancımızı, bağlılığımızı teyit ediyoruz. Adalet, İslam dünyasında, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bu dönemde yargı süreçlerinde dijitalleşmeyi daha fazla benimsemeli ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmalıyız. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı olarak UYAP sistemi kurulmuş ve tüm vatandaşlarımızın yargı kararlarına, yargıdaki işlemlerine kolay ulaşımı sağlanmıştır. Bu yeni dönemde sadece yasal düzenlemelere değil, aynı zamanda hukukçularımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim ve seminerlerde de adalet sistemimizi güçlendirmek öncelikle hedeflerimizden olmalıdır. Genç meslektaşlarımızın iyi birer hukukçu olarak yetişmeleri toplumun adalete olan güvenini pekiştirecek en önemli uluslardan biridir. Adaletin sağlanmasında en büyük görev elbette ki yargı mensuplarına düşmektedir. Hakim ve savcılarımızın tarafsızlık, bağımsızlık ve adalet duygusuyla görev yapacaklarından hiçbir kuşkumuz yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için hepimizin daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle camiamızın tüm mensuplarına, avukatlarımıza ve adalet için emek veren herkese yeni adli yılı yılda başladılar diliyorum. 2024-2025 adli yılının hepimiz için adaletin daha da güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, açılış törenine, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Hakim, Yargı, Yargı, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:31:49. #1.13#
SON DAKİKA: 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement