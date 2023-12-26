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2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Gün Hatırlatması - Son Dakika
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2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Gün Hatırlatması

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ereceğini hatırlatarak çiftçileri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Başvurular, il/ilçe müdürlükleri ve e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. ÇKS başvurusu yapacak olan çiftçilerin il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Daha önce başvurusu olan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor. ÇKS Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle tarımsal faaliyet yapılan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor.

2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Gün Hatırlatması
26.12.2023 - 09:50,
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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmadan gerçekleştirmesi için uyardı.

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2024 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları, hem il ve ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin başvurularını il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor.

ÇKS Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen son değişiklik ile mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet yapılan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. Söz konusu düzenleme ile daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda da çiftçilere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 itibarıyla ilk defa yapılabilen ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme başvuru sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı. Yine söz konusu tarih itibarıyla e-Devlet ve 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilebilen ÇKS belgesi sayısı ise 11 milyonu aştı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için süresi içerisinde işlemlerini gerçekleştirmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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