2024 Yılı Fitre Miktarı 130 TL Olarak Belirlendi

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini ifade etti.
Müftü Açık, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü ve fitrenin kişi başına 130 TL olarak karar bağlandığını söyledi.
Açık, "Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir" dedi. - KÜTAHYA
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