2024 Yılı Hedefleri Belirlendi

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Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Tasarruf tedbirlerine uyarak, personelimizle birlikte daha verimli çalışacağız" dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Erdal Dingil'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kütahya Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle ve Taner Nişancı'nın yanı sıra şube müdürleri ile işletme müdürleri katıldı. Toplantıda, tüm şube müdürleri 2024 yılı programlarını, gerçekleşmelerini ve yıl sonu hedeflerini içeren sunumlar yaptı. Ayrıca, şube ve işletme müdürleriyle önümüzdeki döneme dair planlamalar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölge Müdürlüğü olarak Aralık ayı sonuna kadar belirlediğimiz hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Tasarruf tedbirlerine uyarak, personelimizle birlikte daha verimli çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme dair planların belirlenmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu. - KÜTAHYA