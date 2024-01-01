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2024 yılının ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti

ADANA - Adana'da yeni yılda 1'i kadın 2 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı 100.yıl Mahallesi'nde Kadriye Y. oturdukları apartmandan aşağı atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir diğer olay ise Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay A. yeni yılın ilk saatlerinde evinde kendini astı. Yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.