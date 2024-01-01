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2024 yılının ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti - Son Dakika
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2024 yılının ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti

Adana'da yeni yılda 1'i kadın 2 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Çukurova ilçesinde Kadriye Y. apartmandan atlayarak hayatını kaybetti. Seyhan ilçesinde ise Atalay A. evinde kendini astı. Her iki olayda da sağlık ekipleri tarafından ölüm tespit edildi ve cesetler Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

01.01.2024 - 13:29,
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2024 yılının ilk gününde Adana'da 2 kişi intihar etti

ADANA - Adana'da yeni yılda 1'i kadın 2 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı 100.yıl Mahallesi'nde Kadriye Y. oturdukları apartmandan aşağı atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir diğer olay ise Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay A. yeni yılın ilk saatlerinde evinde kendini astı. Yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2024 yılının ilk gününde Adana\'da 2 kişi intihar etti
Kaynak: İHA
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