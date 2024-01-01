 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti

Kastamonu'da 2024 yılının ilk sabah namazında aileler, şehitler ve İsrail'in saldırdığı Filistinlilere dua etmek için camilere akın etti. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen programlarda, aileler camilerde buluştu. Camilerdeki programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Filistin'deki katliama dikkat çekildi.

01.01.2024 - 10:45,
Abone Ol

2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti

KASTAMONU - Kastamonu'da 2024 yılının ilk sabah namazında aileler şehitler ve İsrail'in saldırdığı Filistinlilere dua etmek için dua için camilere akın etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 2024 yılının ilk gününde düzenlenen programda, aileler camilerde buluşturuldu. Kastamonu da vatandaşlar camilere akın etti. "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" temasıyla gerçekleştirilen programlarda aileler duada buluştu. Camilerdeki programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Filistin'deki katliama dikkat çekildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çok sayıda aile sabah namazında Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camii'nde bir araya geldi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz sonrasında şehitler ve Filistinliler için dua etti.

2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Filistin, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:04:45. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 yılının ilk sabahında aileler camilere akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement