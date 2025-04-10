2025 Kurtdere Yağlı Güreşleri Takvimi Belirlendi - Son Dakika
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2025 Kurtdere Yağlı Güreşleri Takvimi Belirlendi

2025 Kurtdere Yağlı Güreşleri Takvimi Belirlendi

Balıkesir'de 22-23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kurtdere Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı. Geçen yıl rekor bir bedelle ağalık ihalesini kazanan Kemal Aydın, bu yıl da başarı hedefliyor. Enes Doğan balıkesir büyükşehir belediyesi için güreşecek.

10.04.2025 12:07  Güncelleme: 12:10
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Balıkesir'de 2025 yılında gerçekleştirilecek Kurtdere Yağlı Güreşleri için takvim belli oldu. 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak güreşler öncesinde Yağlı Güreşler Ligi'nde şampiyon olan Enes Doğan, Balıkesir'e transfer olurken, Kurtdere'de geçen yıl rakibi çıkmayan ve rekor bir rakamla güreş ağalığını kazanan Kemal Aydın, 3. kez ağalık ihalesini kazanarak kalıcı kemerin sahibi olmak istediğini ifade etti.

Her yıl popülaritesi artan Balıkesir Kurtdere Yağlı güreşlerinin 2 yıldır ağalık açık arttırmasını kazanan Kemal Aydın, 3. yıla hazırlanıyor. Önceki yıl 2 milyon 761 bin TL ve geçen yıl ise 3 milyon 110 bin TL ihaleyi alarak ağa seçilen Kemal Aydın, bedellerin belediyeye ödendiğini ifade etti. Aydın, "İlk ihalede 4-5 kişilik bir katılım olmuştu, ikinci yıl ihalesinde rakip de çıkmadı. Artık ihaleye giriş için bir teminat bedeli var ve ihaleyi kaybetse dahi bu paranın hibe olarak güreş organizasyona kalıyor. Bu nedenle ben ihaleye tek girdim. Hal böyle olunca Kurtdere tarihinde rakipsiz ve en yüksek bedelle ihaleyi alan tek ağa ben oldum. Türkiye'de 700 civarı güreş organizasyonu var. Ancak bunların 8-9 tanesi lig güreşinden sayılıyor. Kırkpınar ve Elmalı'dan sonra en yüksek bedeli ödeyen yine benim. 3 yıl üst üste ihaleyi alarak ağa olan altın kemeri de ebediyetten kemeri almış oluyor. Bu sene benim kemer senem, iddialıyım. Bu yıl ki rakamın da 4 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

Şampiyon transfer

Balıkesir'de düzenlenen Kurtdere organizasyonu öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen ve geçen yılki Yağlı Güreşler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Enes Doğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen yeşil çayıra çıkacağını söyleyen Aydın, "Ayrıca geçen senenin lig şampiyonu olan Enes Doğan'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye transfer etti. Cumartesi'den bizim pehlivanlarımız eleniyordu. Bu sene başpehlivanlığı hedef alarak organizasyon yağacağız. Kurtdere'de kürsü yapan Balıkesirli sporculara prim vereceğimi söylemiştim, son güreşlerde 1 kişi kürsü yapabildi, bende özel ödül verdim. Bu sene yine aynı sözümü tekrarlıyorum. Kürsüde derece yapan sporculara bu yıl da prim vereceğim. Geçen yıl 2300 civarı güreşçi katılmıştı, bu sene o rakamın da daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Bu yıl 22-23-24 Ağustos tarihinde güreşlerimiz olacak. Daha önce kendilerine de ilettim, medya üzerinden de seslenmek isterim. Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu güreşlerle ilgili ağa olarak bize düşen ne varsa yapmaya hazırız, boynumuz kıldan ince" dedi.

Dededen toruna ağalık

Güreş ağalığı konusunda soruyu cevaplayan Kemal Aydın, güreşlere çocukluğumdan bu yana ilgim vardı. Ağalık da zaten deden geliyor. Bizim hem anne hem baba tarafı Trabzonlu. Dedem de Trabzon'da çok eskiden ağaymış. Böyle güreş ağalığı falan değil, o bölgenin toprak ağasıymış. Bölgede yaşayanların bir nevi ağabeyi pozisyonunda, yaşanan ikiliklere çözüm bulur, insanların sorunlarını çözermiş. En büyük desteği ailemden görüyorum bu zamanda. Güreşlerde yapmış olduğumuz ağırlamalardan tutun konaklamalara kadar, ihale bedeli de dahil olmak üzere sağolsun ailemin desteği açık şekildedir. Bu konuda da aileme bana güvenip inanıp destek verdikleri için de onlara ayrıca teşekkür ederim. Bugün onlardan gelen ağalık kültürünü bizde güreşlerde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2025 Kurtdere Yağlı Güreşleri Takvimi Belirlendi - Son Dakika

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