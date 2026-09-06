2026-KPSS Lisans oturumu Tekirdağ'da tamamlandı
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları dışarıda heyecanla bekledi; sınav sonrası yerleşkede yoğunluk yaşandı.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Tekirdağ'da da gerçekleştirildi. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, yakınları ise dışarıda heyecanlı bekleyişini sürdürdü.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınav kapsamında sabahın erken saatlerinden itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı. Kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alınan adaylar, hedefledikleri puanı elde edebilmek için sınavda ter döktü.
Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların aynı anda dışarı çıkması nedeniyle üniversitesi çevresinde yoğunluk oluştu.
Kaynak: İHA
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