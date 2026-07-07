2026 NATO Zirvesi Anma Puluna Satış - Son Dakika
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2026 NATO Zirvesi Anma Puluna Satış

2026 NATO Zirvesi Anma Puluna Satış
07.07.2026 12:58
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PTT, 2026 NATO Zirvesi anma pulu ve ilkgün zarfını satışa sundu. İlkgün damgası kullanılmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ve ilkgün zarfının satışa sunulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara'da kullanılmaya başlandı" dedi.

İlkgün damgası Ulus PTT Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlandı

Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde '2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2026 NATO Zirvesi Anma Puluna Satış - Son Dakika

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