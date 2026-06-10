2026 Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
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2026 Yatırımları Değerlendirildi

2026 Yatırımları Değerlendirildi
10.06.2026 11:13
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yatırım programlarını görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılının yatırım ve programlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin katılımıyla Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Bölge Müdürü Rifat Ataş'ın çalışma prensiplerini açıklaması ile başlayan toplantıda, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Müdürü sunu eşliğinde çalışmalarını anlattılar. Özelikle yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle orman yangınları konusu gündeme geldi. Bunun dışında üretimden ağaçlandırmaya, kadastro çalışmalarından Orköy Kredilerine kadar diğer konularda da program ve gerçekleşmeler görüşüldü.

Toplantı çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eskişehir, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2026 Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika

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