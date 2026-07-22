2027 Hac Kurası Çekildi: 84 Bin 942 Kişiye Müjdeli Haber

Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kurası, Ankara'da noter huzurunda çekildi. İsmi çıkan vatandaşlar sevinç gözyaşları dökerken, yakınlarını da telefonla arayarak müjdeli haberi paylaştı.

Yaklaşık 2 milyon kişinin heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve basın mensupları huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 vatandaş kura heyecanı yaşadı. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik kontenjan tahsis edildi. Kura sonucunda ilk belirlenen hacı adayları ve isminin çıkmasını bekleyen adaylar, sonuçları ekrandan takip etti.

"Allah'ıma çok şükürler olsun çıktı"

Kurada ismi çıkan Mehmet Bal, "Çıktı, Allah'ıma çok şükürler olsun çıktı. ya Rabbim çok şükürler olsun. Çok şükürler olsun 17 sene sonra. 2011'den beri bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte gideceğiz nasip olursa. İlk defa katıldık yayına da, Rabbim de nasip etti. Anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel şeyler. Oğlumuz, gelinimiz de yeni kayıt yaptırdı" diye konuştu.

"Buraya gelmemizin bir hayrı varmış"

Hacı adaylarından Birgül Bal ise bugüne kadar kura çekimine hiç katılmadıklarını belirterek, "Bugün buraya gelmemizin bir hayrı varmış. Bu zamana kadar hiç gelmemiştik. Çağırıldık, geldik" dedi. Ardından çocuklarını görüntülü arayan Bal, telefonu kameralara çevirerek yaşadığı heyecanı paylaştı ve çocuklarının da hac kurasında isimlerinin çıkması için dua etti.

"Müslüman'ın sevinci ortak"

Hem hocası hem de arkadaşı olan Sevda Artuç'un isminin hac kurasında çıktığını fark eden Meryem Çınar, müjdeli haberi telefonla arayarak verdi. Çınar, "Benim ismim de inşallah çıkar. Dün akşam beraberdik. 9 yıldır bekliyorum. O benden daha fazla bekliyordu. Geçen yıl da öğretmen arkadaşıma çıkmıştı. Ona da çok sevinmiştim. Aşkımızı Allah biliyor, bir ben biliyorum. Allah herkese en iyi şekilde yapabilmeyi nasip etsin. Çıkmasa da üzülmeyeceğim. Allah bizden daha iyisini biliyor. Çıkarsa da çok mutlu olacağım. İstiyorum ki sağlığım birazcık daha kötüye gitmeden o görevi en iyi şekilde yapayım. Müslüman'ın sevinci ortak. Ona çıktı, biz haset edemeyiz. Çıkan herkes için ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Keşke bize de çıksaydı diye sadece imreniriz. Rabbimizden umudumuzu kesmiyoruz" dedi.

Müjdeli haberi alan Artuç ise telefonda şaşırırken, Çınar'ın da hac kurasında isminin çıkması için dua etti.

"16 sene oldu"

Yaklaşık 16 yıldır hac kurasında isimlerinin çıkmasını bekleyen bir çift ise, kutsal topraklara gitmeye hak kazanmanın sevincini yaşadı. Hacı adayı, "16 sene oldu. Çok mutluyum. Hanımım çok bekledi. Hanımımla birlikte gideceğiz. Torunlarımla geldim. Çok şükür, Allah herkese nasip etsin" dedi.

"Çok ağladım bu yıla kadar"

Kadın hacı adayı ise duygularını, "Allah herkese nasip etsin. Çok ağladım bu yıla kadar. Geçen yıl da çok ağladım bu salonda. Heyecanım gitmişti ama şimdi heyecanlandım. Biraz önce de hocama gittim. 'Hocam bana bu yıl yine çıkmadı' dedim. O da 'Daha yarıdayız, belki sonunda çıkar' dedi. İnşallah gitmeyi nasip eder Rabbim" sözleriyle dile getirdi.

"Nihayet çıktı"

Hac kurasında 16 yıldır isminin çıkmasını bekleyen Ekrem Can, bu yıl eşiyle birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını belirterek, "Eşimle beraber gideceğim. 16 yıl oldu. Çok şükür gördük ismimizi. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. İlk defa geldik buraya kuraya. Nihayet çıktı" dedi.

Can'ın yanında bulunan arkadaşı ise 17 yıldır hac sırasını beklediğini, umutlu olduğu için kura çekimine katıldığını ifade etti.

Kura sonuçları 22 Temmuz saat 20.00'den itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar ayrıca kısa mesaj (SMS) yoluyla da adaylara bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında uğurlanması, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ANKARA