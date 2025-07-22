21. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali Başladı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda kurulan festival alanını ziyaret eden Başkan Kahveci, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ile birlikte yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi ve üreticilerle sohbet etti.

Gediz'in kültürel simgelerinden biri olan tarhananın tanıtımına ve yaşatılmasına önemli katkılar sunan festivalin, bölge ekonomisine ve turizmine sağladığı faydalara değinen Başkan Kahveci, "Yerel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor" dedi.

Kütahya'nın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, el emeğiyle hazırlanan yöresel lezzetler stantlarda büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA