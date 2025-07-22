21. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali Yoğun İlgi Gördü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, il protokolünden de yoğun ilgi gördü. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, festivali ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda kurulan festival alanında gerçekleşen ziyarette, protokol üyelerini Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel karşıladı. Ziyarete ayrıca Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın, Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Sarı, Mehmet Paksoy, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen, İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Çimen ve Şerif Akyün ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gültekin de katılım sağladı.

Misafirler, festival alanında kurulan stantları tek tek gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet ederek festival coşkusunu paylaştı. El emeği yöresel lezzetler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ile birlikte yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezerek üreticilerle sohbet etti. Kahveci, Gediz'in kültürel zenginliklerinden biri olan tarhananın tanıtımına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayan festivalin bölge ekonomisine ve turizmine olan katkısına vurgu yaptı. Yerel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Festival alanında yer alan Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi ve Kütüphane de ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Kütahya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle renklenen festival, bölgenin kültürel ve ekonomik canlılığına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. - KÜTAHYA