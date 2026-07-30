21 Yaşındaki Genç İstanbul\'da Ölü Bulundu

Çalışmak amacıyla İstanbul'a giden 21 yaşındaki U.K., Şişli Gülbağ'daki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaya'nın vefatı, ailesini ve memleketi Ağrı'yı yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir İstanbul Gülbağ'da ikamet eden ve burada çalışan U.K., yakın bir zaman önce nişanlısıyla yaşadığı problemlerin ardından ayrılık kararı aldı. Yaşadığı duygusal çöküntünün ardından yaşamına son verdiği iddia edilen genç adam, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç yaşta hayattan kopan U.K. cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ağrı'ya getirilecek. U.K.'nın naaşı, Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoç köyünde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.