Poizi, Gediz Tarhana Festivali’ne coşkulu final yaptı - Son Dakika
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Poizi, Gediz Tarhana Festivali’ne coşkulu final yaptı

Poizi, Gediz Tarhana Festivali’ne coşkulu final yaptı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 22. Geleneksel Tarhana Festivali, ünlü sanatçı Poizi'nin (Barış Anaç) konseriyle sona erdi. Binlerce müzikseverin katıldığı gecede renkli görüntüler yaşanırken, Belediye Başkanı Necdet Akel de etkinliğin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, ünlü sanatçı Poizi'nin (Barış Anaç) verdiği konserle sona erdi.

18 Temmuz'da başlayan festivalin final gecesinde sahne alan Poizi, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi. Yediden yetmişe her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konser alanında renkli görüntüler yaşanırken, özellikle gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Sanatçı için hazırlanan pankartlar da geceye ayrı bir renk kattı.

Festivalin kapanış programına katılan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Başkan Akel, "Maşallah, Poizi'nin birbirinden güzel şarkılarıyla Tarhana Festivalimiz bu yıl bir başka güzel geçti. Festivale uzaktan yakından katılan; Kütahya'dan, Uşak'tan, çevre ilçelerimizden ve il dışından gelen tüm misafirlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de festivalimize renk katan değerli esnaf arkadaşlarımıza borç biliyoruz. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Poizi gibi değerli sanatçılarımızla festivallerimizi çok daha coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede emeği geçen sanatçımıza ve sunucumuza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Alkışlar ve hatıra fotoğraflarıyla sona eren konser, festivalin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalarda yer aldı. Gedizliler, unutulmaz bir final gecesi yaşatan Poizi'yi uzun süre ayakta alkışladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Poizi, Gediz Tarhana Festivali’ne coşkulu final yaptı - Son Dakika

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