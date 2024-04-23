Aliağa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Aliağa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Aliağa\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümü ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Aliağa'da düzenlenen tören ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

23.04.2024 15:52  Güncelleme: 16:01
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümü ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Aliağa'da düzenlenen tören ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Resmi tören sonrasında kutlama programı Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Ailelerin ve çocukları yoğun olarak yer aldığı programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Savcı Vekili Efe Karaman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "23 Nisan, Cumhuriyet Yolunda Atılmış En Büyük Adımdır"

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Akyüz, konuşmasında şunları söyledi: "Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104.yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha büyük bir sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle birlikte başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanarak Türk Milleti'nin ufku açılmıştır. Başöğretmenimiz, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü çocuk bayramı olarak armağan ederek eşsiz bir lider ve devlet adamı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk Milleti, dün olduğu gibi bugünde Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak, cumhuriyetin en temel niteliklerini koruyup muhafaza edecektir. Sevgili çocuklar ve kıymetli gençler, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri, sizlerin şahsınızda tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Tüm çocuklarımız için barış ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum"

Öğrencilerin gösterilerine büyük alkış

Akyüz'ün konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ritim, dans, jimnastik ve karate gösterilerinin yanı sıra geleneksel çocuk oyunları yarışmaları kutlamalara renk kattı. Yarışmalar sonunda ise öğrencilere ödülleri takdim edildi. Coşkulu kutlama programı çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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