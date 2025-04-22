23 Nisan Çocuk Şenliği Şahinbey\'de Başlıyor

Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl da çocukların zamanlarını dolu dolu geçirmeleri için 23 Nisan tarihinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan şenlik, 23 Nisan Çarşamba günü saat 09.30 ve 19.30 saatleri arasında düzenlenecek. Saat 13.00 ve 17.00'de sahnelenecek olan Alice Harikalar Diyarında çocuk tiyatrosunun yanı sıra çocuklar için şişme oyun grupları, Şahinbey Bilim Tırı, araba yarışı, karaoke sahnesi ve çocuk atölyeleri kuruldu.

"Çocuk şenliğinde buluşalım"

23 Nisan tarihinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "23 Nisan tarihinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Şahinbey Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk şenliğinde çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Çocuk Şenliğinde Alice Harikalar Diyarında çocuk tiyatrosunun yanı sıra şişme oyun grupları, Şahinbey Bilim Tırı, araba yarışı, karaoke sahnesi ve çocuk atölyeleri çocuklarla buluşacak. Düzenlenecek olan şenliğimiz sabah saat 09.30'da kapılarını açıp 19.30'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP