23 Nisan Coşkusu Kelikler Okulu\'nda

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kelikler İlk ve Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Bafra Kelikler İlk ve Ortaokulu öğrencisi Elanur Evrim Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemi hakkında bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin gösterileri gerçekleştirdi. 'O Ses Kelikler' şarkı yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Bafra Kelikler İlk ve Orta Okulu Müdürü Mustafa Demirkan tarafından takdim edildi. Bafra Kelikler İlk ve Orta Okulu Müdürü Mustafa Demirkan yaptığı konuşmada, "Okulumuzda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli bir şenlik düzenlendik. Unutulmaya yüz tutan 23 Nisan oyunlarının oynandığı etkinlikte çocuklarımız doyasıya eğlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte; sandalye kapmaca, çuval yarışı, kaşıkla top taşıma, balon patlatma ve yoğurt yeme yarışması gibi geçmişten bugüne uzanan eğlenceli oyunlarla öğrenciler neşeli vakit geçirdik. Programda emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı için güzel bir etkinlik planladık. Gösteri tarzından uzak, çocuklarımızla birlikte yarışma havasında, kaybedeni olmayan oyunlar oynadık. Her çocuğumuza hediyelerimizi hazırladık. Çocukların böyle ortamlarda daha çok eğlendiklerini, kendi doğallıklarıyla oyun oynadıklarında daha mutlu olduklarını gözlemliyoruz" dedi.

Geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasından sonra anı fotoğraflarının çekimiyle ardından program sona erdi. - SAMSUN