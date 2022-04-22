23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan coşkuyla kutlandı

22.04.2022 15:50
23 Nisan coşkuyla kutlandı

Yüreğir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Yüreğir Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kreş Müdürlüğünün etkinlikleriyle dolu dolu kutladı.

Yüreğir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Yüreğir Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kreş Müdürlüğünün etkinlikleriyle dolu dolu kutladı. Yarışmalar, müzik, dans ve sihirbazlık gösterilerinin düzenlendiği etkinliklerde Yüreğirli çocuklar 23 Nisan sevincini doyasıya yaşadı.

Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği renkli ve eğlenceli etkinliklerle coşku içinde kutladı. Çocuklar için dolu dolu bir program hazırlayan Yüreğir Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri, Yüreğir Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yüreğir Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile başladı. Halat çekme, çuval yarışı, çember çevirme, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlarla gönüllerince eğlenen çocuklar, dostluğun kazandığı renkli yarışmalarla unutamayacakları bir gün yaşadı.

Etkinliğe eşi Raziye Kocaispir ile birlikte katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğlenceli oyunlara eşlik ederek çocukların sevincine ortak oldu. Özel gereksinimli çocukların da unutulmadığı şenliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Yüreğir Belediyesi Kreş Müdürlüğünün Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği kutlama programı ise renkli görüntülere sahne oldu. Hanım Sabuncu ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden miniklerin hünerlerini sergilediği kutlama programında şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Miniklerin modern ve geleneksel dans performansları ilgiyle izlendi. Program sonunda Hacivat ve Karagöz çocuklarla buluştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 23 Nisan'ın dünyada var olan tek çocuk bayramı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldi. Bugünü anlamlandıran çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kutlama programına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yanı sıra Yüreğir Kaymakamı Mehmet Özel, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, başkan yardımcıları, birim müdürleri, çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA

23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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