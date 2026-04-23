23 Nisan\'da Gölbaşı Belediyesi koltuğu minik Yusuf\'a emanet edildi

Gölbaşı Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a emanet edildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi'nde anlamlı bir program gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, başkanlık koltuğunu temsili olarak Gölbaşı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a devretti. Odabaşı tarafından kapıda karşılanan minik başkana çeşitli hediyeler takdim edilirken, Yusuf Alp Sarışık da Odabaşı'na hediye sundu.

Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Sarışık, belediye müdürlüklerini telefonla arayarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Minik başkan, çocuk oyun alanlarının artırılması, sosyal etkinliklerin çoğaltılması ve çevre düzenlemelerine önem verilmesi yönünde talimatlar verdi.

"Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız"

Başkan Odabaşı, Yusuf Alp Sarışık'ın bayramını kutlayarak, "Büyük Atatürk, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halk iradesinin, yani cumhuriyetin temellerini atmıştır. Bu anlamlı günü de çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek liderdir. Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız' sözü bizler için yol göstericidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Bu bayramı doya doya kutlayacak, Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız" dedi.

Odabaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 25 Nisan'da düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, bayram coşkusunun hep birlikte yaşanması çağrısında bulundu. - ANKARA