23 Nisan'da Gölbaşı Belediyesi koltuğu minik Yusuf'a emanet edildi
23 Nisan'da Gölbaşı Belediyesi koltuğu minik Yusuf'a emanet edildi

23.04.2026 16:00  Güncelleme: 16:09
Gölbaşı Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a emanet edildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi'nde anlamlı bir program gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, başkanlık koltuğunu temsili olarak Gölbaşı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a devretti. Odabaşı tarafından kapıda karşılanan minik başkana çeşitli hediyeler takdim edilirken, Yusuf Alp Sarışık da Odabaşı'na hediye sundu.

Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Sarışık, belediye müdürlüklerini telefonla arayarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Minik başkan, çocuk oyun alanlarının artırılması, sosyal etkinliklerin çoğaltılması ve çevre düzenlemelerine önem verilmesi yönünde talimatlar verdi.

"Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız"

Başkan Odabaşı, Yusuf Alp Sarışık'ın bayramını kutlayarak, "Büyük Atatürk, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halk iradesinin, yani cumhuriyetin temellerini atmıştır. Bu anlamlı günü de çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek liderdir. Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız' sözü bizler için yol göstericidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Bu bayramı doya doya kutlayacak, Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız" dedi.

Odabaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 25 Nisan'da düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, bayram coşkusunun hep birlikte yaşanması çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
