23 Nisan\'da Sakarya Valisi Emir Kaan Özcan oldu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında temsili Sakarya Valisi, 4. sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan oldu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Türk-İş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan'a devretti. Vali Karadeniz, "Bizler bugün varız, yarın yokuz bu makamlarda. Şimdi temsili olarak ama yarın gerçekten sizler olacaksınız. Bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum, bayramınız kutlu olsun" derken temsili vali Kaan Özcan ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe ile kutluyorum" diyerek makamında ağırladığı misafirlerine ne içmek istediklerini de sormayı ihmal etmedi. Daha sonrasında Vali Karadeniz'in, 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Kaan Özcan'a hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - SAKARYA