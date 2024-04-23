23 Nisan\'da TCG Salihreis fırkateyni vatandaşlara açıldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Dolmabahçe açıklarında TCG Salihreis fırkateynini vatandaş ziyaretine açıldı. Gemiyi gezen çocuklar, "İlk kez bir savaş gemisine çıkıyorum. İlk defa bir savaş helikopteri gördüm. Silahlar gördük, daha önce görmediğimiz şeyleri gördük. Çok güzel bir duygu" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirdi. Gemiler saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. İstanbul Dolmabahçe açıklarına demirleyen TCG Salihreis fırkateynini ilk kez gezen çocuklar yaşadıklarını sevinci ve heyecan dolu anları anlattı.

"Silahları ilk kez gördük, çok güzel bir duygu"

Çocuklardan biri, "Şu an geminin içindeyiz. Silahlar gördük, daha önce görmediğimiz şeyleri gördük. İlk kez geldim. Çok güzel bir duygu" dedi. Diğer bir çocuk, "Bu Türkiye'nin en büyük gemilerinden birisi. Ben de ona geldiğim için çok mutluyum. İçinde bir sürü silah var. Birkaç tane pusula da var. Gezerken çok mutluydum" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bir savaş helikopteri gördüm

Veli Zeynep Erkan da, "Bizim için çok müthiş bir deneyimdi. Gemileri hep uzaktan görüyorduk. İçine girerek böyle bir gemiyi gezmek çok güzel bir deneyimdi. İyi ki gelmişiz. İlk kez bir savaş gemisine çıkıyorum. Tamamen spontane gelişen bir durum. Hayatımda ilk defa bir savaş helikopteri gördüm. İzlediğimiz tatbikat videosu da müthişti" şeklinde konuştu.

"Mutluyum, çok güzel bir deneyim oldu"

Veli Alev Özen ise "Ben de buraya geldiğim için çok şaşkın ve mutluyum. Çok güzel bir deneyim oldu. Ben Hataylı olduğum için bizim oralara gemiler çok gelir ama hiç merakım olmuyordu. Artık bundan sonra hep merak edeceğim. İnanılmaz güzeldi" diye konuştu. - İSTANBUL