23 Nisan heyecanı, Çocuk Treni ile raylara taşındı

23.04.2026 14:59  Güncelleme: 15:00
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayata geçirdiği 'Çocuk Treni' etkinliği, gün boyu ücretsiz süren seferleri ve renkli aktiviteleriyle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatıyor.

Büyükşehir belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş. tarafından düzenlenen "Çocuk Treni" etkinliği, gün boyunca yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen etkinlikte, sabah saat 09.00'da Organize Sanayi İstasyonu'ndan ilk seferine başlayan tren; Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5, İldem 5-Organize Sanayi ve Anayurt-İldem 5 güzergahlarında gün boyunca hizmet verdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen seferler, çocuklara hem eğlenceli hem de farklı bir yolculuk deneyimi sundu. Yolculuk boyunca palyaçolar eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların yüzleri boyandı, balonlar ve Türk bayrakları hediye edildi. Trende oluşan neşeli atmosfer, bayram coşkusunu raylara taşıdı. Etkinliğe katılan aileler, çocuklara özel hazırlanan organizasyonlardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklar için yapılan bütün etkinliklerde biz de çok seviniyoruz. Onların bayramı olduğu için çok mutluyuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çocuklar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Minikler, kendilerine böylesine güzel bir bayram armağan eden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların bayramını en güzel şekilde yaşamaları için düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu kent genelinde yaymaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

