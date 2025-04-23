23 Nisan Kutlamalarında Coşku Doruğa Ulaştı

Çocuklar gösterilerde dayanamayıp sahneye çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Ada sahasında gerçekleştirilen birbirinden renkli gösterilerle devam etti.

Tribünlerin hınca hınç dolduğu Ada sahasında öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterileri sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteriler sırasında Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can da öğrencileri yalnız bırakmadı. Törenin sonunda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

23 Nisan kutlamalarına damga vuran bir olay ise gösteriler sırasında yaşandı. Sahneye giren küçük bir çocuk, gösterilerde yer alan abisini aradı. Elinde Türk bayraklarıyla sahaya koşan minik öğrenci, abisinin yanında yer alarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Tören sonrası duygularını dile getiren baba Durmuş Mert, "Oğlum, Dağçeşme okulu 2. sınıfa gidiyor. Gösterilere katıldı fakat küçük kızım da onu görünce dayanamadı ve elinde Türk bayrakları ile sahaya koştu." şeklinde konuştu.