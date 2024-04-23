23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir'de Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir'de Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir\'de Kutlandı

İspir ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. İlçe kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende çocukların renkli gösterileri büyük ilgi gördü. İlçedeki okullardan gelen çocuklar, birbirinden renkli gösterileriyle alkış aldı. Etkinliklere İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve ilçe protokolü de katıldı. Kaymakam Poçanoğlu, yayınladığı mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını kutladıklarını ve çocukların sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, 23 Nisan'ın Türk çocuklarına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edildiğini vurguladı.

23.04.2024 11:29
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçe kaymakamlığı önünde düzenlenen törende çocukların renkli gösterileri beğeni ile izlendi. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde ilçedeki okullarda eğitim gören çocukların birbirinden renkli gösterileri alkış aldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu'nun yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı etkinliklerle gün boyu devam etti.

Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu yayınladığı mesajında, "Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'ncü yılını kutlamanın gururunu yaşıyor, yarının büyükleri siz çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük Millet Meclisimizin 23 Nisan 1920'de açılması ile bu yüce çatı altında alınan kararlarla yürütülen Milli Mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmış ve milletimiz bağımsızlığa kavuşmuştur.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yarının büyükleri çocuklarımıza verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermek adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olan 23 Nisan' ı Türk Çocuklarına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir'de Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İspir'de Kutlandı - Son Dakika
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