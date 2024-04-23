23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri\'de kutlandı

Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, tören sırasında taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri müdahale ederek şahsı alandan uzaklaştırdı. - KAYSERİ