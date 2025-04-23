23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Posof\'ta Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ardahan'ın Posof ilçesinde coşku ile kutlandı.

Posof çok programlı Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan kutlama törenine resmi ve sivil kuruluşların temsilcileri ile beraber çok sayıda vatandaşın da katılımı ile coşku ile kutlandı.

Sunuculuğunu ilkokul öğrencilerinin yaptığı program saygı duruşu ve okunan İstiklal marşı ile başladı. Posof kaymakamı, belediye başkanı ve garnizon komutanının katılanların bayramını kutladıktan sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Posof İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Aybüke Bıyık tarafından yapıldı.

Posof anaokulu öğrencilerinin gösterisinden sonra Posof İlkokulu tarafından hazırlanan müzikli gösteriler yapıldı. İlkokul öğrencileri tarafından yapılan yarışmalardan sonra dereceye girenlere ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN