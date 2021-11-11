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24 gıda işletmesine 659 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

24 gıda işletmesine 659 bin lira ceza kesildi

11.11.2021 13:55
24 gıda işletmesine 659 bin lira ceza kesildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 659 bin 541 TL yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 659 bin 541 TL yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 2 bin 102 adet gıda üretim yeri, 13 bin 841 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 830 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 207 adet olmak üzere toplam, 3 bin 037 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 30 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 24 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 659 bin 541 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 1644 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 8 milyon 550 bin 879,33 kg kuru incir, 77 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 649 bin 079,86 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 1 721 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 9 milyon 199 bin 959,19 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 31 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 12 adet olmak üzere toplam 43 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 32 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

24 gıda işletmesine 659 bin lira ceza kesildi

Türk Lirası, Tarım, Aydın, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 24 gıda işletmesine 659 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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