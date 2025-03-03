25. Ulusal Turizm Kongresi Erzincan\'da

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Turizm alanında 1990 yılından beri yapılan ve önemli bir etkinlik olan Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.si, bu sene Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

EBYÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürkan Alagöz, "Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.si, bu sene bizim ev sahipliğimizde 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Tüm turizm paydaşlarımızı Erzincan'a bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN