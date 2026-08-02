25 Yıl Sonra Düğün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25 Yıl Sonra Düğün

25 Yıl Sonra Düğün
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Mahallesi'nde Nurgül ve Eser Algan, 25 yıl sonra hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi, örnek olacak bir mutluluğa ve unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Nurgül ve Eser Algan çifti, 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştirdi. O dönemin ekonomik ve sosyal şartları nedeniyle hayalini kurdukları düğünü yapamayan çift, evliliklerinin 25. yılında bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Tek çocuk sahibi olan Algan çifti, takı merasimine yer vermeden; dostluğu, kardeşliği ve paylaşmayı ön plana çıkaran anlamlı bir organizasyona imza attı. Beşikdüzü Oğuz Mahallesi Okul Bahçesi'nde Yusuf Keleş'in sunumuyla gerçekleştirilen düğün, mahalle sakinleri ile yakınlarının yoğun katılımıyla adeta bir şenliğe dönüştü.

Davul-zurna ve kemençenin ezgileri eşliğinde horonlar kuruldu, türküler söylendi, kahkahalar yükseldi. Yakınları, akrabaları ve dostları bu anlamlı gecede çifti yalnız bırakmazken, ortaya çıkan sıcak ve samimi atmosfer geceye damgasını vurdu. Katılımcılar, sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

Algan çiftinin 25 yıl sonra gerçekleştirdiği bu özel düğün, evliliğin yalnızca bir gün süren bir tören değil; sevgi, saygı, fedakarlık ve emekle yıllar boyunca büyüyen güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlk günkü heyecanlarını kaybetmeyen çift, bu anlamlı organizasyonla davetlilere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Karadeniz'in sıcaklığını, samimiyetini ve misafirperverliğini yansıtan gece, "Yaparsa Karadenizli yapar" sözünü adeta bir kez daha doğruladı. Sevginin, dostluğun ve birlik beraberliğin en güzel örneklerinden biri Oğuz Mahallesi'nde yaşandı.

Kaynak: İHA

Beşikdüzü, Trabzon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 25 Yıl Sonra Düğün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
09:51
Güllü’nün ölümünde şoke eden iddianame Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
09:44
Bunun adı bile bile lades Türkiye’nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 10:38:55. #7.12#
SON DAKİKA: 25 Yıl Sonra Düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.