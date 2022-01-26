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26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği - Son Dakika

26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği

26.01.2022 15:21
26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği

GAP Gümrük ve Dış Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü 26 Ocak Dünya gümrük günü nedeniyle ziyarette bulundu.

GAP Gümrük ve Dış Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü 26 Ocak Dünya gümrük günü nedeniyle ziyarette bulundu.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında GAP Gümrük ve Dış Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Topçuoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Erkan Özel, GAP Gümrük ve Dış Bölge Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Topuz, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadri Meteris,Gümrük Personel Müdürü Makbule Gencer, Şube Müdüru Mahmut Kurtgöz,Öncüpınar Gümrük Müdürü Ayhan Çoşkuner, Öncüpınar Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Kubilay Uyar ve Çobanbey Gümrük Müdürü Mehmet Zihni Gönenç, Çobanbey Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği Yahya Gözelce ile beraber Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ve Mülkü İdare Amiri Sertaç Kırçuval'ı makamında ziyaret ederek kendilerine plaket takdim edildi. - KİLİS

26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği

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Dünya Gümrük Günü, Recep Soytürk, Kilis, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği - Son Dakika


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