26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika
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26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı
25.07.2025 10:21  Güncelleme: 10:30
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Büyükçekmece'de gerçekleştirilen 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, el emeği göz nuru eserler, sergiler ve atölye çalışmalarıyla kapılarını açtı. Festival, geleneksel ve çağdaş sanatın buluştuğu önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiler ve atölye çalışmalarıyla 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı.

El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiler ve atölye çalışmalarıyla 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı. Büyükçekmece Kültürpark, Kervansaray ve Müze bölümlerinde her yıl büyük ilgi gören festivalin sergi ve atölye açılışları renkli görüntülere sahne olurken, stantları tek tek ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, vatandaşlara ve sanatçılara Hasan Akgün'ün selamlarını ileterek, festivale verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sergiler ve atölyeler yoğun ilgi gördü

Festival kapsamında, koleksiyoner Kemal Geyran'ın yıllar süren emeğiyle hazırladığı "Dünyanın En Büyük Deniz Kabuğu Sergisi", binlerce nadide deniz kabuğunu sanatseverlerle buluşturdu. Doğanın estetik dokunuşlarını yansıtan bu özel koleksiyon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara özel olarak hazırlanan Uluslararası Zeka ve Beceri Oyunları (Dünya Oyunları) Atölyesi ise minik katılımcılara strateji, dikkat ve becerilerini geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşattı. Festivalin en özel buluşmalarından biri olan "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" Uluslararası El Sanatları Sergisi ise farklı coğrafyalardan gelen zanaatkarların el emeğiyle ürettiği eşsiz eserlerle büyük beğeni topladı. Geleneksel ve çağdaş sanatın buluştuğu bu sergi, kültürlerarası sanatsal bir köprü kurdu.

"Bu festival, benim için önemli"

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Sayın misafirlerimiz; hepinize hoş geldiniz diyorum. Buruk bir açılış yapıyoruz. Biraz evvel Sayın Vekilim Süleyman Bey ile başkanımızın yanından geliyoruz. Başkanımızın morali çok yüksek. Sizlere selamı var. 'Fiziken yanınızda olamasam bile ruhen yanınızdayım. Bunu arkadaşlara iletin' dedi. Bu festival, benim için önemli. Dolayısıyla başkanımız yanımızda gibi hareket edeceğiz. Ona göre davranacağız. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika

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