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26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı. İkamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve sahte belgeler ele geçirildi.

26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
20.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:54
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- 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu operasyonda Mersin 4. Ağır Ceza mahkemesince kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Okan Ş. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette yapılan aramada 146.30 gram esrar uyuşturucu maddesi, 3 kök yetiştirilmiş kenevir bitkisi, kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan özel düzenek, 1 sahte kimlik belgesi, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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