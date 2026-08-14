26 Yıl Sonra Cizre’de Duygusal Buluşma

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1997-2000 yılları arasında görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Selçuk Güleç, vefakar öğrencilerinin özel daveti üzerine 26 yıl sonra kente gelerek tarihi bir buluşmaya imza attı. Eski günlerin yad edildiği buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Cizre'de 1997-2000 yılları arasında dönemin tek lisesi olan Cizre Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan emekli öğretmen Selçuk Güleç, eski öğrencilerinin davetini kırmayarak kadim kente geri döndü. Yıllar önce ilçede derin izler bırakan emektar eğitimci, öğrencileriyle bir araya gelerek özlem giderdi. Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarını öğrencileri eşliğinde adım adım gezen Güleç, gördüğü vefa ve hürmet karşısında gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Anlamlı buluşmanın mimarlarından Erkan Özkalay, 26 yıl sonra gerçekleşen bu kavuşmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Selçuk hoca bizim gençlik hafızamızın parçası. Gelişi bizleri sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Bizler de yılların özlemiyle kendisine sahip çıkmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Gördüğü yoğun ilgi ve saygı karşısında duygusal anlar yaşayan emekli öğretmen Selçuk Güleç ise "Anılarımı tazelemek istediğim ilk görev yerim Cizre'yi tekrar görmek, ayrılışımdan 26 yıl sonra nasip oldu. İlk olarak örnek aldığım müdürüm Lütfü Udum ile buluştuğumda kelimeler kıyafetsiz kaldı. Daha sonra mezun öğrencilerimle bir araya geldik; herkes değişmiş ama saygıları, hürmetleri ve sevgileri hiç değişmemiş. Eşim Nilüfer Güleç'in 'Çok güzel dokunuşlar yapmışsın ki öğrencilerin seni yere göğe sığdıramadı' demesi beni ayrıca gururlandırdı. Yıllar sonra bu değerlerin yaşatıldığını görmek bana 'İyi ki ilk görev yerim Cizre olmuş' dedirtti. Bu buluşma bundan sonrakilerin ilk adımı olacak" dedi.