Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık

Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçe genelindeki 27 gençlik kütüphanesinin kapısını yarıyıl tatilinde de açık tuttu. Binlerce öğrenci, akademik başarılarını artırmak için gençlik kütüphanelerinde ders çalışıyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri, eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi tatil dönemlerinde de öğrencilerin en büyük destek noktası olmaya devam ediyor. Öğrencilerin, amaçladıkları başarıyı elde edebilmeleri için ilçenin 27 farklı noktasında bulunan gençlik kütüphanelerinin kapısını 365 gün açık tutan Şehitkamil Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatilinde de gençlik kütüphanelerini açık tutuyor. Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, gençlik kütüphanelerine akın ediyor.

Öğrencilerin akademik başarılarını artıracak nitelikli ders çalışma ortamlarının yanı sıra öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanları artırarak çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için internet imkanı da sağlıyor. Ayrıca öğrencilere, ücretsiz çay ve kek de ikramı da yapılıyor.

"Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunuyoruz"

Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli Öğretmen Niyazı Ekinci, merkezin 08: 00 ile 22: 00 saatleri arasında hizmet verdiğini kaydetti. İsteyen her öğrencinin kütüphaneden yararlanabileceğini kaydeden Ekinci, "Malum, okullarımız yarıyıl tatiline girdi ve şu an 15 günlük tatil dönemindeyiz. Bu 15 günlük tatil döneminde öğrencilerimiz yoğun bir şekilde kütüphanemize gelerek buradan en iyi şekilde yararlanıyor. Öğrencilerimiz, burada hem birinci dönem işledikleri dersleri tekrarlıyorlar hem de ikinci döneme hazırlanıyorlar. Biz de öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunuyoruz. Kütüphanelerimizde öğrencilerimize yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize, ücretsiz WİFİ ve bilgisayar hizmeti verirken, yiyecek ve içecek gibi ikramlarda da bulunuyoruz. Kütüphanemize gelmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yarıyıl tatilimi en iyi şekilde değerlendiriyorum"

Gençlik kütüphanesinden faydalanan lise öğrencisi Merve Gök, "Lise son sınıfı öğrencisiyim. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte tatilimizi en iyi şekilde değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'ne geliyorum. Burada okulda ilk dönemde işlediğimiz tersleri tekrarlıyoruz ve ikinci dönemin derslerine burada şimdiden çalışıyoruz. Bunun yanı sıra üniversiteye hazırlanıyorum. Burada hocalarımızdan da birçok konuda desteklerini alıyorum. Bunun yanında, internet olsun, bilgisayar olsun ücretsiz bir şekilde yararlanıyorum. Birçok kaynak ve test kitaplarından da yararlanıyorum. Bu anlamda yarıyıl tatilimi en iyi şekilde değerlendiriyorum. Belediyemizin bizlere vermiş olduğu bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP