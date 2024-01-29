 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki 27 gençlik kütüphanesini yarıyıl tatilinde de açık tutarak öğrencilere akademik destek sağlıyor. Binlerce öğrenci, gençlik kütüphanelerinde ders çalışarak akademik başarılarını artırmayı hedefliyor. Şehitkamil Belediyesi, öğrencilere nitelikli ders çalışma ortamı sunmanın yanı sıra internet imkanı, sosyal ve kültürel etkinlikler, ücretsiz çay ve kek gibi ikramlar da sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık
29.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:50
Abone Ol

Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçe genelindeki 27 gençlik kütüphanesinin kapısını yarıyıl tatilinde de açık tuttu. Binlerce öğrenci, akademik başarılarını artırmak için gençlik kütüphanelerinde ders çalışıyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri, eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi tatil dönemlerinde de öğrencilerin en büyük destek noktası olmaya devam ediyor. Öğrencilerin, amaçladıkları başarıyı elde edebilmeleri için ilçenin 27 farklı noktasında bulunan gençlik kütüphanelerinin kapısını 365 gün açık tutan Şehitkamil Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatilinde de gençlik kütüphanelerini açık tutuyor. Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, gençlik kütüphanelerine akın ediyor.

Öğrencilerin akademik başarılarını artıracak nitelikli ders çalışma ortamlarının yanı sıra öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanları artırarak çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için internet imkanı da sağlıyor. Ayrıca öğrencilere, ücretsiz çay ve kek de ikramı da yapılıyor.

"Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunuyoruz"

Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli Öğretmen Niyazı Ekinci, merkezin 08: 00 ile 22: 00 saatleri arasında hizmet verdiğini kaydetti. İsteyen her öğrencinin kütüphaneden yararlanabileceğini kaydeden Ekinci, "Malum, okullarımız yarıyıl tatiline girdi ve şu an 15 günlük tatil dönemindeyiz. Bu 15 günlük tatil döneminde öğrencilerimiz yoğun bir şekilde kütüphanemize gelerek buradan en iyi şekilde yararlanıyor. Öğrencilerimiz, burada hem birinci dönem işledikleri dersleri tekrarlıyorlar hem de ikinci döneme hazırlanıyorlar. Biz de öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunuyoruz. Kütüphanelerimizde öğrencilerimize yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize, ücretsiz WİFİ ve bilgisayar hizmeti verirken, yiyecek ve içecek gibi ikramlarda da bulunuyoruz. Kütüphanemize gelmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yarıyıl tatilimi en iyi şekilde değerlendiriyorum"

Gençlik kütüphanesinden faydalanan lise öğrencisi Merve Gök, "Lise son sınıfı öğrencisiyim. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte tatilimizi en iyi şekilde değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'ne geliyorum. Burada okulda ilk dönemde işlediğimiz tersleri tekrarlıyoruz ve ikinci dönemin derslerine burada şimdiden çalışıyoruz. Bunun yanı sıra üniversiteye hazırlanıyorum. Burada hocalarımızdan da birçok konuda desteklerini alıyorum. Bunun yanında, internet olsun, bilgisayar olsun ücretsiz bir şekilde yararlanıyorum. Birçok kaynak ve test kitaplarından da yararlanıyorum. Bu anlamda yarıyıl tatilimi en iyi şekilde değerlendiriyorum. Belediyemizin bizlere vermiş olduğu bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gençlik, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık - Son Dakika


13:16
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12
Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
12:52
Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21
Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01
Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum
12:01
Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı
11:40
Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti

Son Dakika
13:16 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12 Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
12:52 Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34 Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21 Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01 Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum
12:01 Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı
11:40 Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti
11:40 Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
11:39 THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 13:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kütüphaneleri Yarıyıl Tatilinde de Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement