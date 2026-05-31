Germencik'te 63 çift boğa güreşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Germencik'te 63 çift boğa güreşti

Germencik\'te 63 çift boğa güreşti
31.05.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde 63 çift boğa kıyasıya mücadele etti. Festivale katılan vatandaşlar mangal yapıp gün boyu eğlendi. Başkan Zencirci, daha kapsamlı bir organizasyon planladıklarını belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde 63 çift boğa arenada kıyasıya mücadele etti.

Çamköy Boğaseverler Derneği tarafından 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Festivale Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Festivale Germencik başta olmak üzere çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı. Güreşi izlemek için alana gelen vatandaşlar, güreş sahasının çevresinde mangal yaparak gün boyu festivalin keyfini çıkardı.

Güreş komitesine teşekkür eden Başkan Zencirci, "Çok güzel bir güreş oluyor. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Germencik genelinde daha kapsamlı bir boğa güreşi organizasyonu planladıklarını belirten Zencirci, "Ortaklar, Çamköy gibi bütün mahallelerimizi kapsayan büyük bir boğa güreşi yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz de Germencik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Boğa güreşlerinin düzenlenmesinde öncü rol üstlenen Çamköy Boğaseverler Derneği Başkanı Mehmet Sevim ise festivale katılan boğa sahiplerine ve güreşseverlere teşekkür etti. Sevim, yıllardır bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, festivalin ailelerin bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Güreşlerde arenaya çıkan boğalar, rakibini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşi kazanan boğaların sahiplerine kupa verildi. Davul zurna eşliğinde zafer kutlaması yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Germencik, Çamköy, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te 63 çift boğa güreşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:12:41. #7.13#
SON DAKİKA: Germencik'te 63 çift boğa güreşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.