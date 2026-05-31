Germencik\'te 63 çift boğa güreşti

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde 63 çift boğa arenada kıyasıya mücadele etti.

Çamköy Boğaseverler Derneği tarafından 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Festivale Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Festivale Germencik başta olmak üzere çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı. Güreşi izlemek için alana gelen vatandaşlar, güreş sahasının çevresinde mangal yaparak gün boyu festivalin keyfini çıkardı.

Güreş komitesine teşekkür eden Başkan Zencirci, "Çok güzel bir güreş oluyor. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Germencik genelinde daha kapsamlı bir boğa güreşi organizasyonu planladıklarını belirten Zencirci, "Ortaklar, Çamköy gibi bütün mahallelerimizi kapsayan büyük bir boğa güreşi yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz de Germencik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Boğa güreşlerinin düzenlenmesinde öncü rol üstlenen Çamköy Boğaseverler Derneği Başkanı Mehmet Sevim ise festivale katılan boğa sahiplerine ve güreşseverlere teşekkür etti. Sevim, yıllardır bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, festivalin ailelerin bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Güreşlerde arenaya çıkan boğalar, rakibini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşi kazanan boğaların sahiplerine kupa verildi. Davul zurna eşliğinde zafer kutlaması yapıldı. - AYDIN