28 günde 75 kişi barınma merkezine alındı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan 75 vatandaşı barınma merkezine yerleştirdi.

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yönelik dikkatini artırdı. Kentte sürekli devriye gezen ekipler, devlet hastaneleri, parklar, terminaller, cami avluları başta olmak üzere geniş bir alanda uygulama yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşları sokaktan kurtardı. Ekipler gerekli tutanakları tutarak evsiz vatandaşları Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi. Ekipler, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar toplamda 75 kişiyi sokaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman veriliyor. - KOCAELİ