29 Ekim Yıldırım\'da coşkuyla kutlandı

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Yıldırım'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101.inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, Yıldırım'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kurtuluş Caddesi esnaf ziyareti ve bayrak dağıtımı ile başlayan kutlamalar çerçevesinde Karaağaç Mahallesi'nden Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'na kadar klasik, modifiye ve yerli otomobilimiz TOGG araçları ve motor konvoyu düzenlenirken, Türk bayraklarıyla mehter ve kılıç kalkan eşliğinde yapılan yürüyüş, bayram coşkusunu ikiye katladı. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen program Prusa Sanat Halk Dansları Gösterisi ile başladı. Sevilen sanatçı Elif Buse Doğan birbirinden güzel şarkılarıyla Yıldırımlılara unutulmayacak bir bayram yaşattı. Binlerce insanın bir araya geldiği Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçe sakinlerinden tam not aldı. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışye, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Türk Milleti'nin, tüm imkansızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getirdiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bundan tam 101 yıl önce Anadolu'ya yeniden mührümüzü vurduk. Milletimizin iman, cesaret ve fedakarlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Türk milletinin asla esir yaşamayacağını bilmesi gerekenler bu büyük devletin küllerinden tekrar doğacağını hesap edememişlerdir. İmkansızlıklar içinde, göğsü iman dolu milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yükseltmek bizlerin en büyük borcudur! Bugün; tıpkı 101 yıl önceki ruh ve inançla, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. Bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzurunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmak için daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve ülkemizi bu yolda büyütmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milli teknoloji hamlesinin gökyüzündeki yıldızlarından birisi, TÜSAŞ imzalı ilk milli genel maksat helikopteri 'göklerin beyi' Gökbey, Jandarma Havacılık Komutanlığı'na teslim edildi. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Gökbey, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve Cumhuriyetimizin ideallerine bağlılığımızın en somut göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözlerinden aldığımız ilhamla, savunma sanayisinden tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar çalışmaya devam edeceğiz. Savunma sanayimizin imza attığı büyük başarılar ülkemizin güçlü yarınlarına ışık tutacak. Yaşasın yerli teknoloji. Var ol Cumhuriyet" diye konuştu. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, "101 yıldır karşılaştığımız her zorluğu bu ülkenin vatansever insanlarının kararlılığı sayesinde aştık. Cumhuriyeti korumak, onu güçlü ve aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağız. Cumhuriyetimizin 101'inci yıldönümüne ulaşmanın mutluluğuyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum" sözlerini kaydetti. - BURSA