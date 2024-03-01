29 Şubat\'ta Evlenmek İsteyen 18 Çift Esenyurt Belediyesi\'ne Başvurdu

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Bu yıl 29 Şubat'ta toplam 18 çift evlenmek için Esenyurt Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

29 Şubat'ta hayatını birleştirmek isteyen çiftler, soluğu Esenyurt Belediyesi'nin evlendirme dairesinde aldı. Çiftlerden bazıları evlilik yıl dönümü masraflarından kaçmak için bu tarihi seçtiklerini söylerken, bazıları da 29 Şubat'ın akıllarda kolay kalacak bir tarih olması nedeniyle bu günü tercih ettiklerini dile getirdi.

29 Şubat'ta evlenerek her yıl evlilik yıl dönümü kutlamaktan kurtulduğunu söyleyen Murat Abdullahoğlu isimli vatandaş, "29 Şubat olsa da benim için tarihi ve duygulu bir gün. Erkekler için 4 yılda bir geleceği için ayrıca güzel bir gün diye düşünüyorum. 4 senede bir evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağımız için bayağı bir rahat olacağız ve dolaylıda olsa aile ekonomimize can vereceğiz. Yılın en avantajlı damadı benim. Bu gün evliliğe adım attık. Umarım mutlu bir hayat süreriz. İnşallah evlatlarımız da vatana millete hayırlı olurlar. Buradan belediyemize bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Tören sırasında 29 Şubat tarihini bir kez daha çiftlere hatırlattığını belirten nikah memuru Mert Ali Sucuk ise "4 yılda bir yaşanan 29 Şubat vesilesiyle bize başvurarak hayatlarını birleştiren çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Bu gün gayet güzel geçti ve bizler de bu özel günde onların heyecanlarına ortak olduk. Ancak bu günü nikah tarihi olarak seçtikleri için son kararlarını bir kez daha sorduk. Çiftlerimiz ise 29 Şubat'ın farklı olduğunu, unutulmayacağını belirterek 'evet' dediler. 18 çiftimizin nikahını kıyarak bu yıl bir ilke de imza atmış bulunuyoruz. Tekrardan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu.