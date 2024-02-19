29 Şubat\'ta nikah için kayıt yaptırmayan çiftler

Yerel

Evlilik yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, nikah için 29 Şubat'ı tercih etmiyor. Her gün en az 10 kişinin mutluluğa adım attığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda da 29 Şubat için kimsenin nikah tarihi almadığı belirtildi.

Bu yıl, 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi yaşanıyor. Buna göre, artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 çekiyor. Evlilik yıldönümü bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor.

Kimse kayıt yaptırmadı

Bu durumun en çarpıcı örneği Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yaşanıyor. Her gün en az 10 nikahın kıyıldığı tesiste 29 Şubat için hiç kimsenin evlilik için kayıt yaptırmadı. Belediye yetkilileri, o özel gün için salonun boş göründüğünü belirtti. Önceki yıllara bakıldığında 2020'de 3 kişinin bu tarihte nikah işlemi yaptırdığı bildirildi. - İSTANBUL