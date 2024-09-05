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3. Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi

Bu yıl üçüncüsü yapılacak Bursa Gastronomi Festivali'nde 7 ülkeden 10 şehir katılacak

BURSA - 3. Bursa Gastronomi Festivali'nin lansmanı, kısa süre önce coğrafi işaret alan incir tarlasında yapıldı. Festivalin bu yıl uluslararası nitelik kazandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "7 ülkeden 10 farklı şehir festival katılımcıları arasında yer alacak" diye konuştu.

Bursa'da 13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak 3. Bursa Gastronomi Festivali'nin lansmanı, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde, kısa süre önce coğrafi işaret alan kara incir tarlasında gerçekleştirildi. Bu yıl 3.'sü yapılacak festival basın mensuplarına tanıtılırken, bu yıl festivalin uluslararası nitelik kazandığı ve 7 farklı ülkeden 10 şehrin festivale katılacağı kaydedildi. Ayrıca festivalin sadece bir ilçede değil mobil Bursa Gastronomi Mutfağı ile 17 ilçenin tamamında gastronomi zevkleri vatandaşla buluşacağı öğrenildi.

Bursa siyahı coğrafi işaret aldı

3. Bursa Gastronomi Festivali lansmanı öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün Bursa'nın coğrafi işaretli çok özel bir ürününün, kara incirin yetiştiği özel bir alandayız. Kısa bir süre önce Bursa siyahının Avrupa Birliği tarafından da coğrafi olarak tescillendiğini büyük bir mutluluk ve gururla öğrendik. Neticede hak ediyordu, gecikmişte olsa bu tescili almamız gerçekten son derece önemli. Bu konuda Bursa olarak dünyada 3 ürüne yükselmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Festival ile Bursa'nın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Festival ile birlikte Bursa mutfağının marka değerinin artacağını ifade eden başkan Bozbey, "Gastronomi turizminin halka halka katkı sağlayacağı kadar bu katkının da adil paylaşımı da bizim için önemli. Festivalimiz boyunca ilçemizdeki kadın dayanışma dernekleri, kooperatifler, kültür ve kalkınma dernekleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Bu çerçevede köylerimizdeki imece usulünü kendimize örnek aldık. Kentin tüm dinamikleriyle birlikte Bursa mutfağını dünyaya tanıtacak, marka değerini hep beraber yükseltmiş olacağız. Önümüzdeki hafta 3.'sünü gerçekleştireceğimiz, Bursa Gastronomi Festivali geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa'ya özgü ürünlerin, tatların öne çıktığı bir festival olacak. Geleneksel lezzetlerimizi misafirlerimize sunacağımız festivalimizde gıda sektöründe Bursa'yı temsil eden markalarla gastronomi paydaşları bir araya gelmiş olacak. 13-15 Eylül tarihleri arasında gastronomiye dair yarışmalar söyleşiler, atölyelerin gerçekleştireceği renkli aynı zamanda da öğretici bir yolculuk misafirlerimizi bekliyor" dedi.

Bursa'nın lezzetleri 17 ilçede mobil mutfaklarla tanıtılacak

3. Bursa Gastronomi Festivali'nin tek bir alanda kalmayacağını ve 17 ilçede mobil Bursa Gastronomi Mutfakları ile kentin ortak paydaşı haline geleceğini kaydeden Bozbey, "Hiçbir yeri atlamamak bu lezzet şölenini Bursa'nın dört bir yanına ulaştırabilmek için mobil Bursa Gastronomi Mutfağı ile ilçe ilçe geziyoruz. Oluşturmuş olduğumuz gastronomi tırında başarılı şeflerimiz tüm ilçelerimizde gastronomi değerlerini halkımızla buluşturuyor, bu sayede 17 ilçemiz de gastronomi zevklerimizin ortak paydaşı haline geliyor" diye konuştu.

Bu yıl festival uluslararası nitelik kazanacak

Birçok ülke ve şehirden farklı lezzetlerin Bursa'lılar ile buluşacağını söyleyen Bozbey, "Bu yılki festivalimizin uluslararası bir niteliğe büründüğü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 7 ülkeden 10 farklı şehir festival katılımcıları arasında yer alacak. Yabancı ülkelerden gelen katılımcılarımız kendi ülkelerindeki lezzetleri bizlere sunmuş olacaklar. Bir sonraki adımda o ülkelerde de yapılan bu tür gastronomi festivallerinde de bizler orada Bursa'nın tatlarını onlarla buluşturma imkanını sağlamış olacağız" dedi.