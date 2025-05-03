3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Anma Töreni - Son Dakika
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3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Anma Töreni

3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Anma Töreni

Samsun'da düzenlenen törende Prof. Dr. Tufan, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğindeki önemini vurguladı.

03.05.2025 13:08
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Samsun Türk Ocağı tarafından "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Onur Anıtı'nda gerçekleşen tören, Samsun Türk Ocağı, Büyük Turan Hareketi, Yusufeli Ülkücüler Teşkilatı ve Zafer Partisi tarafından çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağatay Tufan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

"3 Mayıs, Türk gençliğinin bir başkaldırış günüdür"

Konuşmasında 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliği açısından önemine değinen Prof. Dr. Tufan, "3 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün önderliğinde Türk milliyetçilerinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinden saptırılmasına karşı Türk gençliğinin bir başkaldırış günüdür. Bu hareket Cumhuriyet döneminin ilk demokratik protestosudur. Sonuçları itibarıyla Cumhuriyetimizin tekrar kuruluş ayarlarına dönmesini sağlamış ve demokratik hayata geçilmesinin önsözü olmuştur" dedi.

Türk milletinin birlik ve kararlılığına vurgu yapan Tufan, "3 Mayıs, atalarımızın kanları ve gözyaşlarıyla suladıkları aziz vatanın ilelebet Türklüğün olacağının haykırışıdır. Bu ruh ve kararlılık Türk milliyetçilerinin göğsünde bir ocak gibi daima yanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"PKK yüce Türk adaletine teslim edilmelidir"

Son dönemdeki gelişmelere ilişkin mesajlar da veren Tufan "Terörsüz Türkiye ancak, Suriye'deki uzantısı dahil PKK'nın kayıtsız şartsız yüce Türk adaletine teslim olması ile mümkün olacaktır. Bunun dışındaki hiçbir 'çözüm' Türk milletinin vicdanında kabul görmeyecektir. Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Bu minvalde Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesi ve Türk vatandaşlığını tanımlayan 66. maddesi kırmızı çizgilerimizdir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Anma Töreni - Son Dakika

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