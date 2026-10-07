3 parmağını kaybeden SAVI hastası Yunus Can, eserlerini Denizli\'de sergiledi

Dünyada yalnızca 22 kişide görüldüğü belirtilen SAVI hastalığında, Türkiye'de kayıtlı tek vaka olarak mücadele veren 30 yaşındaki Yunus Can, hastane odalarında başlayan resim tutkusunu sergi salonlarına taşıdı. Hastalığı nedeniyle 3 parmağını kaybeden Can, iki parmağıyla yaptığı kara kalem çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki Yunus Can, dünyada oldukça nadir görülen SAVI hastalığıyla mücadelesini sürdürüyor. Bebeklik döneminde başlayan TMEM173 genindeki mutasyonlara bağlı olarak her geçen gün parmaklarını biraz daha kaybeden Yunus Can, hastalıkla henüz 1 yaşındayken tanıştı. Türkiye'de uzun yıllar boyunca kesin tanı konulamayınca, 2015 yılında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Yunus Can'a burada yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından SAVI hastalığı tanısı konuldu. Tanının ardından Yunus Can'ın tedavi süreci de uzun yıllar Amerika'da devam etti. Can, 12 yıl boyunca her ay Denizli'den Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastaneye giderek ilaç tedavisi gördü.

Zorlu bir tedavi süreci yaşayan Yunus Can, resim yapmadaki yeteneğiyle çizimler yapmaya başladı. Hastalığı nedeniyle 3 el parmağını kaybeden Yunus Can, tüm zorluklara rağmen resim yapmayı bırakmadı. 2008 yılında, henüz 12 yaşındayken resim yapmaya başlayan Can, hastane salonlarında ve odalarında geçirdiği zamanı kara kalem çalışmaları yaparak değerlendirdi.

Parmaklarının bir kısmını kaybetmesine rağmen resim tutkusundan vazgeçmeyen Yunus Can, iki parmağıyla çalışmalarını sürdürdü. Yıllar boyunca yaptığı kara kalem eserler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın destekleriyle Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yunus Can'ın Kaleminden Karakalem Portre Sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve ziyaretçiler eserlere hayran kaldı.

"Yunus'un bu zorlu mücadelesinde ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri mutlu etti"

"Yunus Can'ın Kaleminden Karakalem Portre" sergisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yunus Can'ın yaşam mücadelesini ve sanat azmini eserleriyle ortaya koyduğu sergiyi Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Azmiyle örnek olan Yunus Can'ı ve ailesini tebrik eden Kaymakam Demir, "Yunus Can'ın Dünyada yalnızca 22 kişide görülen, Türkiye'de ise daha önce iki kişide tespit edilen bir rahatsızlığı var. Yunus, bu hastalığın tedavisiyle ilgili çok büyük zorluklar yaşıyor. Çünkü hastalığın tedavisi konusunda Amerika'da bazı deneysel çalışmalar yürütülüyor. Yunus, babasıyla birlikte 2015 yılından itibaren 12 yıl boyunca her ay Amerika'daki bir üniversitede, bu hastalığa yönelik deneysel tedavi yöntemini uygulayan bir merkeze gidiyordu. Aynı rahatsızlığı yaşayan kardeşimiz de Türkiye'de tedavi konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle Almanya'ya taşındı. Şu anda Yunus, Türkiye'de bu hastalığı yaşayan tek kişi. Tıbbi adı SAVI olarak ifade edilen bu nadir hastalıkla mücadele eden Yunus, yaşadığı tüm acılara rağmen sanata sığınıyor. Sanat sayesinde acılarını bir nebze olsun unutuyor ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Yunus'un bu zorlu mücadelesinde ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu.

Can; "Türkiye'de SAVI hastalığı taşıyan tek kişiyim"

SAVI hastalığı hakkında bilgiler veren Ressam Yunus Can, "Bu resim sergisini açarken beni yalnız bırakmayan ve sergime gelip eserlerimi gören, güzel dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederim. Benim resim sevdam hastane odalarında ve hastane koridorlarında başladı. Dünya'da çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca benim taşıdığım bir hastalıkla mücadele ediyorum. Dünyada ise bu hastalığın görüldüğü kişi sayısının 22 olduğu biliniyor. Türkiye'de daha önce bu hastalığı yaşayan başka kişiler daha vardı. Ancak o tedavi süreci için yurt dışına gitti. Şuanda Türkiye'de bu hastalığı taşıyan tek kişiyim" dedi.

"Resim yapmak yaşadığım zorlukları bir nebze olsun unutabilmemi sağlayan bir teselli oldu"

Resim yapmayı hastane koridorlarında başladığını söyleyen Yunus Can, "Hastalığımla mücadele ederken kendimi sanata verdim. Resim yapmak benim için hem bir mutluluk kaynağı hem de yaşadığım zorlukları bir nebze olsun unutabilmemi sağlayan bir teselli oldu. Çizimlerimi insanlarla paylaşmak, eserlerimi sergilemek ve kendimi sanat yoluyla ifade edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Resme olan ilgim küçük yaşlarda, 2008 yılında başladı. O zamanlar küçük kağıtlara çizimler yapıyordum. Daha sonra hastanede, hastalığımla mücadele ettiğim dönemlerde kalemimi hiç bırakmadım. Kendi çabamla, zaman içerisinde kendimi geliştirerek bugünlere kadar geldim. Herhangi bir sanat eğitimi almadım. Yalnızca uzaktan eğitim aldım. Geri kalan her şeyi kendi çabamla öğrenmeye ve geliştirmeye çalıştım. Asıl hedefim, eserlerimin satılmasından çok daha iyi yerlere gelebilmek. Yaptığım çalışmaların daha fazla insan tarafından görülmesini, verdiğim emeğin fark edilmesini ve sanat yoluyla kendime güzel bir gelecek oluşturabilmeyi istiyorum. Beni bu yolculukta yalnız bırakmayan ve eserlerimi görmek için sergime gelen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.