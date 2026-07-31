3. Sivaslılar Günü\'ne Davet

Kayseri Sivaslılar Federasyonu Başkanı İsa Gün, düzenlediği basın toplantısında 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan 3. Sivaslılar Günü'ne tüm vatandaşları davet ederek, "Bu anlamlı organizasyon, bugün artık yalnızca bir hemşehri buluşması olmaktan çıkmış Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Sivaslıları ortak değerler etrafında buluşturan önemli bir kültür ve kardeşlik hareketine dönüşmüştür" dedi.

Organizasyonun kültür ve kardeşlik hareketine dönüştüğünü söyleyen İsa Gün, "Köklü bir medeniyetin, zengin bir kültürün ve güçlü bir dayanışma ruhunun yeni bir halkasını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Büyük bir heyecan ve gururla ifade etmek isteriz ki, bu yıl 3. Sivaslılar Günü Kutlamaları'nı gerçekleştireceğiz. İlkini büyük bir inançla başlattığımız, ikincisini daha da geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı organizasyon, bugün artık yalnızca bir hemşeri buluşması olmaktan çıkmış Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Sivaslıları ortak değerler etrafında buluşturan önemli bir kültür ve kardeşlik hareketine dönüşmüştür. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve köy derneklerimize, gönüllülerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gün, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Elbette bu süreçte en büyük paydaşlarımızdan biri de siz değerli basın mensuplarısınız. Yapacağınız haberler, röportajlar ve paylaşımlar sayesinde bu güzel organizasyon çok daha geniş kitlelere ulaşacak, birlik ve beraberlik mesajımız daha güçlü şekilde yankı bulacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve Sivas sevdalılarını 3.'sünü düzenleyeceğimiz Sivaslılar Günü etkinliklerimize davet ediyor; bu büyük buluşmaya hep birlikte omuz vermeye çağırıyoruz. Bizim bu buluşmalarımız artık marka oldu. Geçen sene katılım 180 bin kişiydi. Millet bahçesi tamamen dolmuştu. Bu yıl o rakamın üzerinde bir kalabalık hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.